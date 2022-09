L’inauguration de l’usine Yazaki de Kenitra, qui a déjà démarré son activité, 4 ème usine au Maroc et 2ème usine au niveau de la ville de Kenitra, est tenue le mercredi 28 Septembre 2022. L’investissement global est d’environ 333 Millions de Dirhams. Cette usine compte déjà 3300 employés.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Monsieur le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Monsieur le gouverneur de la ville de Kenitra, Monsieur l’ambassadeur du Japon au Maroc et le Chairman, COO et CFO de Yazaki EMEA.

Yazaki, l’un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de produits électriques et électroniques dans l’industrie automobile, est aujourd’hui l’un des plus importants employeurs au Maroc. Plus de 16 000 personnes travaillent actuellement pour l’entreprise sur tous les sites du Royaume. Yazaki est présente au Maroc depuis 2000 avec l’usine de Tanger qui a été inaugurée par Sa Majesté le Roi Mohammad VI. Elle compte aujourd’hui 4 usines implantées respectivement au niveau de la ville de Tanger, deux à Kenitra et Meknes.

La décision en faveur du nouveau site de Kenitra a été prise principalement en raison de la disponibilité d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, des liaisons parfaites avec un réseau de transport à plusieurs niveaux et du futur port atlantique de Kenitra. En outre, la proximité d’établissements d’enseignement tels que les universités, les grandes écoles de commerce et d’ingénierie y a aussi fortement contribué. L’implantation de Yazaki Kenitra Zone Franche s’inscrit dans une stratégie globale visant à réaliser l’ambition du groupe qui est de maintenir la position de Leader sur le marché. Cet objectif ambitieux ne peut être atteint sans des Ressources Humaines qualifiées, un centre de formation disposant des équipements de dernières technologies et une équipe certifiée auprès du GTC de YAZAKI « Global Training Center » situé au Japon.

A cette occasion, Ryad MEZZOUR, Le Ministre de l’Industrie et du Commerce a souligné que « la confiance renouvelée du leader mondial Yazaki dans la plateforme industrielle marocaine est un signal fort du positionnement du Maroc comme base de production compétitive de rang mondiale. Cette installation de pointe sera destinée à la production de pièces pour équiper des véhicules thermiques, hybrides et électriques, ce qui conforte la transition de la filière automobile vers l’électrification et la mobilité durable.»

De sa part, le COO de Yazaki EMEA, M. Andreas di Vece a declaré: « Aujourd’hui, nous inaugurons une nouvelle usine de Yazaki au Maroc. Les conditions commerciales du Maroc offrant un soutien exceptionnel aux nouveaux investissements – des employés marocains qualifiés, Yazaki talentueux et engagés représentent une grande motivation pour Yazaki de continuer à développer son empreinte industrielle dans le pays.