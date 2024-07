L’entreprise énergétique, Chariot Oil & Gas, a annoncé la réussite d’une souscription et d’un placement sursouscrit, levant des recettes nettes de 6,4 millions de dollars. La société a émis 83.353.179 nouvelles actions ordinaires à 6,5 pence chacune, soit une remise de 13,3 % par rapport au prix de clôture précédent. Une offre ouverte vise à lever 2 millions de dollars supplémentaires.

Les fonds renforceront le bilan de Chariot, sécuriseront une nouvelle opportunité de grande envergure avec un potentiel de plusieurs milliards de barils et feront progresser les plans de commercialisation du gaz onshore au Maroc.

Le PDG de la compagnie, Adonis Pouroulis, a exprimé sa gratitude envers les actionnaires et a souligné l’importance stratégique des fonds pour les projets à venir, notamment le forage du puits Anchois-Est en partenariat avec Energean et l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM).

La participation des directeurs de Chariot à la souscription a été notée comme une transaction avec partie liée, jugée équitable par un directeur indépendant. Une circulaire détaillant l’offre ouverte sera envoyée aux actionnaires le 24 juillet 2024, avant l’assemblée générale prévue le 13 août 2024.

Ces développements marquent une étape cruciale pour Chariot, alors que l’entreprise s’efforce de débloquer la valeur de ses actifs existants tout en développant son portefeuille à long terme. Les mises à jour futures sur l’ensemble des activités de la société sont attendues avec intérêt, reflétant l’engagement de Chariot à progresser dans le domaine de l’énergie transitionnelle en Afrique.