C’est acté ! Sopriam appartient désormais au groupe Stellantis. Conformément au délai accordé par la notification du Conseil de la Concurrence du 4 juillet dernier, sur l’opération de concentration économique concernant l’acquisition par la Stellantis Europe, filiale du Groupe Stellantis (Peugeot, Citroën, Opel…), de Sopriam S.A. et de sa filiale Société générale d’automobiles SARL, l’Infomédiaire apprend de sources fiables que l’accord a été conclu ce lundi 22 juillet. Le montant exact de la transaction reste confidentiel, mais selon nos informations il avoisinerait 1,8 milliard de dirhams.

Stellantis avait exprimé son intention de prendre le contrôle de Sopriam, filiale du groupe Al Mada et importateur et distributeur des marques Peugeot, Citroën et DS au Maroc.

Le Conseil de la concurrence avait annoncé dans un communiqué daté du 4 juillet avoir reçu une notification d’un projet de concentration économique concernant l’acquisition par la société « Stellantis Europe S.p.A. » du contrôle exclusif de la société « Sopriam S.A. » et de sa filiale « Société Générale d’Automobiles SARL ».

Société de droit italien, « Stellantis Europe S.p.A. » est une filiale du groupe Stellantis dont la maison mère est Stellantis N.V., société de droit hollandais. Le groupe Stellantis est un conglomérat automobile résultant de la fusion entre Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et le Groupe PSA.

« Sopriam S.A. » est une société anonyme de droit marocain, détenue par Al Mada. Elle est spécialisée dans le secteur de la distribution automobile et de pièce de rechange et opère en tant qu’importateur et distributeur exclusif de trois marques automobiles au Maroc (Peugeot, Citroën et DS).