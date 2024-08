La société d’énergie Chariot Limited a annoncé le lancement des opérations de forage pour le puits Anchois-3, situé au large du Maroc dans le périmètre de la licence Lixus Offshore. Le navire de forage Stena Forth est déjà en place et prêt à entamer un programme de forage et de tests qui durera environ deux mois. Chariot détient 30 % de participation dans ce projet, aux côtés d’Energean (45 %), opérateur principal, et de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) (25 %).

Le puits Anchois-3 vise à explorer et à maximiser les ressources en gaz naturel dans cette région prometteuse. Le projet se déroulera en plusieurs phases, dont la première consistera à évaluer une zone encore inexplorée. Un forage principal permettra ensuite de mieux comprendre les réservoirs de gaz déjà identifiés.

Le programme inclut également l’exploration de nouvelles zones avec un potentiel de ressources important. Si les résultats sont concluants, Chariot pourrait voir une augmentation significative de ses ressources en gaz.

Adonis Pouroulis, PDG de Chariot, a exprimé son optimisme quant à ce projet, soulignant qu’il pourrait accroître considérablement les ressources de l’entreprise et accélérer les décisions d’investissement.