La compagnie panafricaine opérant dans le secteur énergétique, Chariot Limited (AIM: CHAR), a procédé à une levée de fonds de 15 millions de dollars, afin de poursuivre le développement de ses activités au Maroc.

Dans un document, dont InfoMédiaire détient copie, la société indique que cette enveloppe servira pour le forage à terre à court terme et le développement d’une nouvelle licence terrestre, ainsi que le financement de nouvelles entreprises et fonds de roulement.

La société continue de progresser favorablement dans son processus de partenariat pour Anchois, la levée de fonds lui permettant d’améliorer sa situation financière avant de finaliser les négociations.

Commentant la levée de fonds, Adonis Pouroulis, PDG de Chariot, a déclaré : « nous sommes heureux d’annoncer la réalisation réussie de notre placement et de notre abonnement sursouscrit, sous réserve de l’approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale. Je tiens à remercier tous nos actionnaires actuels et nouveaux pour leur soutien à cette levée de fonds, et nous saluons la participation de nos investisseurs particuliers grâce à l’offre ouverte. Nous attendons avec impatience de rendre compte de notre programme de forage sur la nouvelle licence terrestre marocaine, qui sera attribuée, ainsi que de notre processus de partenariat, d’autres activités en mer et de nouveaux développements générateurs de valeur au cours de l’année 2023 et au-delà ».

Chariot Transitional Gas se concentre sur un projet de développement gazier à haute valeur et à faible risque au large des côtes du Maroc, dans une économie émergente en pleine croissance offrant une voie claire vers une monétisation précoce, une génération de flux de trésorerie et un potentiel d’exploration substantiel.