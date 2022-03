Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions de football a donné lieu, vendredi, à deux affiches entre le tenant du titre Chelsea et le Real Madrid, d’une part, et entre Manchester City et l’Atlético Madrid, d’autre part.

Les vainqueurs de ces deux chocs s’affronteront en demi-finale, tandis que l’autre demi-finale mettra aux prises les vainqueurs de Benfica-Liverpool et Villarreal-Bayern Munich.

Tous les quarts de finale sont prévus les 5 et 6 avril (aller) et les 12 et 13 avril (retour).