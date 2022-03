Austrian Airlines, compagnie aérienne nationale autrichienne et membre du groupe Lufthansa Austrian Airlines annonce la reprise de ses vols vers le Maroc. Elle lancera des vols directs bihebdomadaires vers Marrakech, à partir d’octobre 2022.

La compagnie autrichienne reliera ainsi Vienne à Marrakech à raison de deux vols par semaine, en Airbus A320. D’après le programme, les départs sont prévus le mercredi à 10h10 à Vienne et l’heure d’arrivée de l’appareil est fixée à 14h10 le samedi, rapporte Simple Flying. Les vols retour quitteront la ville ocre à 15h15. L’avion atterrira à 19h20 à Vienne.

« Marrakech complète parfaitement notre portefeuille de destinations de vacances sur les vols court et moyen-courriers et offre à nos clients un congé bien mérité pendant les mois d’hiver. Nous élargissons continuellement notre réseau et renforçons ainsi la fonction d’Austrian Airlines en tant que réseau porte-drapeau de l’Autriche à l’aéroport de Vienne », a déclaré Michael Trestl, directeur commercial d’Austrian Airlines.

Pour rappel, lancée en 2006, la liaison aérienne Vienne-Marrakech avait été suspendue en raison de la pandémie de Covid-19.