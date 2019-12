Un total de 1 276 candidats ont postulé pour le concours unifié des personnes en situation de handicap, organisé dimanche à Rabat, indique le ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration.

Selon un document du ministère intitulé « les indicateurs sur les concours unifiés pour le recrutement des personnes en situation de handicap en date du 15 décembre 2019 », 1 276 personnes ont déposé leurs dossiers de candidature, dont 27,98% des femmes, 54,47% ayant un handicap moteur et 40,44% souffrant d’une déficience visuelle.

S’agissant des catégories d’âge, le ministère fait savoir que 736 candidats sont âgés entre 25 et 34 ans, dont 205 femmes, et 274 sont âgés entre 35 et 45 ans, dont 73 femmes. Pour les diplômes, 80,64% des candidats ont des licences dont 595 en littérature et sciences et 434 en économie et Droit, alors que 11,60% ont des masters (79 en littérature et science et 69 en économie et Droit) et 7,76% sont des techniciens spécialisés, dont 47 en gestion et 52 en informatique.