– Football : L’ancien sélectionneur du Brésil Vanderlei Luxemburgo revient sur le banc de Palmeiras, avec qui il s’est engagé pour deux saisons, a annoncé le club de Sao Paulo.

– Football : Un supporter a été tué par balle, ce dimanche, après le sacre du Nacional, titré champion d’Uruguay.

– Boxe : L’américain Terence Crawford a conservé son titre WBO des poids welters en battant son rival lituanien Egidijus Kavaliauskas par arrêt de l’arbitre à la neuvième reprise, ce samedi au Madison Square Garden à New York.

– Basketball : Le Slovène Luka Doncic, star des Mavericks de Dallas, s’est blessé en se tordant la cheville droite, ce samedi lors du premier quart-temps du match contre le Heat de Miami.

– Boxe : L’Américano-Hondurien Teofimo Lopez a été consacré nouveau champion IBF des poids légers, après sa victoire face au tenant du titre, le Ghanéen Richard Commey, ce samedi au Madison Square Garden, à New York.

– Football : Les Mexicains de Monterrey et les Saoudiens d’Al-Hilal se sont tous deux qualifiés pour le dernier carré de la Coupe du monde des clubs de football, samedi à Doha, en battant Al-Sadd Qatar et l’Espérance de Tunis, et affronteront respectivement Liverpool et Flamengo pour une place en finale de la compétition.

– Golf : Le Maroc a remporté, ce dimanche, le 39ème Championnat arabe par équipes, disputé du 12 au 15 décembre courant sur le parcours d’Amelkis Golf à Marrakech.

– Golf : Les Etats-Unis de Tiger Woods ont réussi un come-back inédit dans les simples décisifs dimanche à Melbourne, remportant ainsi la Presidents Cup de golf face à l’équipe internationale qui avait mené le jeu les trois premiers jours.

– JO-2020 : Tokyo a dévoilé ce dimanche son stade olympique, conçu spécialement pour faire face aux fortes températures lors des Jeux olympiques qui se tiendront l’été prochain, du 24 juillet au 9 août.

– Football : Le club anglais Chelsea pourra recruter de nouveaux joueurs dès le prochain mercato en janvier 2020, a annoncé le Tribunal arbitral du sport (TAS).

– Golf : L’Assemblée générale du Royal Golf Anfa Mohammedia (RGAM), qui devait se tenir mardi dernier, a été annulée et convoquée pour les 18 janvier et 2 février, indique un communiqué du secrétaire général du RGAM.

– Ski : La Slovaque Petra Vhlova a remporté ce dimanche le slalom parallèle de St Moritz (Suisse), en dominant en finale la Suédoise Anna Swen-Larsson.

– Handball : Les néerlandaises ont été sacrées, ce dimanche à Kumamoto au Japon, championnes du monde en battant les Espagnoles 30 à 29.

– Football : Le technicien allemand Jürgen Klopp, a prolongé son contrat avec le champion d’Europe en titre Liverpool jusqu’en 2024, a annoncé vendredi le club anglais.

– Football : L’entraîneur anglais Steven Gerrard a prolongé son contrat avec Glasgow Rangers jusqu’en 2024, a indiqué le géant du football écossais.

– Tennis : Andy Murray a annulé ses deux semaines de préparation à Miami (Etats-Unis) pour la saison 2020 à cause d’une blessure à l’aine qui continue de l’ennuyer, rapporte la presse britannique.

– Surf : L’île polynésienne de Tahiti a été retenue, jeudi par le comité d’organisation des Jeux olympiques (Cojo) de Paris-2024, pour accueillir les épreuves.

– Football : Le buteur norvégien de 19 ans du RB Salzbourg Erling Haaland pourrait rejoindre le Borussia Dortmund à la trêve hivernale, rapportent plusieurs médias allemands.

– Football : Cette année, en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, il n’y aura que des clubs des cinq grands championnats (Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne, France), et ce pour la première fois dans l’histoire de la compétition.

– Football : Gennaro Gattuso a été nommé entraîneur de Naples, après avoir été pressenti pour remplacer Carlo Ancelotti, a annoncé le club italien sur Twitter.

– Football : La direction du Bayern Munich communiquera le 21 ou le 22 décembre, après le coup de sifflet des matchs allers, sur l’avenir de l’entraîneur Hansi Flick avec l’équipe allemande.

– Course à pieds : La 8ème édition de la Course de Tafilalet a eu lieu le 15 décembre à Errachidia avec la participation de quelque 2 000 coureurs élite et amateurs marocains et étrangers.

– Muay thaï : Un vibrant hommage a été rendu, la semaine dernière à Bruxelles, au champion du monde, le Marocain Youssef Boughanem, lors d’une cérémonie organisée en son honneur par le Consulat Général du Royaume dans la capitale belge.

– Football : Le club de Naples a démis de ses fonctions l’entraîneur italien Carlo Ancelotti, malgré la qualification du club pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, a annoncé le club.

– Rugby : La Fédération néo-zélandaise a nommé Ian Foster nouveau sélectionneur des All Blacks, succédant ainsi à son prédécesseur Steve Hansen.

– Football : L’entraîneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a prolongé son contrat avec la Fédération française de football (FFF) jusqu’au 31 décembre 2022.

– Football : Le Raja de Casablanca devra s‘acquitter d’une amende de 50 000 dollars auprès de l’UAFA, et ce suite à l’envahissement du terrain de ses supporters lors du derby retour de la Coupe arabe Mohammed VI face au WAC, le 23 novembre dernier.

– Football : Après trois ans d’enquête préliminaire par les autorités françaises, la France a ouvert une enquête judiciaire officielle sur l’attribution de la Coupe du monde 2022 organisation à Qatar et la corruption présumée derrière elle.

– Football : Le président de la FIFA, Gianni Infantino s’est rendu, mardi à Libreville, dans le cadre d’une tournée en Afrique axée sur la professionnalisation du football dans le contient.

– Judo : Le champion marocain, Mohsin Attaf, a décroché la médaille d’or (moins de 100 kg) au « Borneo open judo championship », organisé à Sandakan, une ville de l’État de Sabah, en Malaisie.

– Courses automobiles : Le jeune pilote marocain Michael Benyahia a été sélectionné dans le programme de développement des pilotes automobiles McLaren pour la saison 2020, a annoncé le concepteur de voiture de sport d’élite.

– Football : L’entraîneur italien Massimo Carrera a signé un contrat avec le club grec AEK Athènes jusqu’en 2021, a indiqué ce dimanche le club.

– Ski : L’américain Tommy Ford a décroché le géant de Beaver Creek, s’offrant ainsi la première victoire de sa carrière en Coupe du monde aux dépens des Norvégiens Henrik Kristoffersen et Leif Kristian Nestvold-Haugen.

– Basketball : La Fédération chinoise (CBA) a condamné l’ex joueur des Boston Celtics, le Français Guerschon Yabusele à une amende de 10 000 yuans, soit 1 290 euros, pour ne pas avoir fixé du regard le drapeau chinois avant un match de son équipe de Nankin Monkey Kings.

– Football : Cruzeiro, club historique du football brésilien, basé à Belo Horizonte, a été relégué pour la première fois de son histoire en deuxième division (Serie B) dimanche après une défaite 0-2 à domicile contre Palmeiras.