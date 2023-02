C’est un évènement d’envergure, dans le domaine de la chirurgie pédiatrique, que s’apprête à accueillir Marrakech, du 29 avril au 1er mai prochains. En effet, la ville ocre abritera, pour la première fois dans le Royaume, le 7e Congrès IPEG Middle east chapter (pays du Moyen-Orient).

L’événement est placé sous le patronage du ministère de la Santé et coïncidera avec le 29e congrès national et le 19e congrès maghrébin.

Plusieurs spécialistes du monde entier y sont attendus, avec la participation des sociétés savantes africaines de la même spécialité (Société africaine de chirurgie pédiatrique «SACP», et Pan-african paediatric surgical association «PAPSA») ainsi que des membres de la Ligue des chirurgiens pédiatres arabes.

«Ces événements permettront de consolider les échanges entre les différents pays dans cette spécialité qui prend chaque jour davantage la place qui lui revient», souligne le Professeur Fayssal Lazrak, président de la Société marocaine de chirurgie pédiatrique.

Concernant le choix du Maroc pour l’organisation du 7e Congrès IPEG Middle East chapter (pays du Moyen-Orient), Pr Lazrak explique: «Premièrement, nos amis du Moyen-Orient connaissent le savoir-faire des Marocains en matière d’organisation d’événements d’ampleur. En second lieu, la spécialité a démarré au Maroc il y a plusieurs années, et il existe dans le pays, grâce aux efforts des autorités, un peu plus de 300 spécialistes qui officient dans six centres hospitaliers. De quoi convaincre du niveau de développement de la spécialité au Maroc».

Néanmoins, il est encore possible d’aller plus de l’avant, affirme Pr Lazrak, notamment en adoptant les nouvelles technologies pratiquées dans les pays du Nord. «C’est encore plus vrai pour ce qui concerne la chirurgie viscérale et digestive qui s’intéresse à la prise en charge chirurgicale des affections de la partie basse du ventre», détaille le praticien.

Aujourd’hui, souligne Pr Lazrak, «nous travaillons, à travers la Société marocaine de chirurgie pédiatrique, avec les responsables gouvernementaux pour mettre à la disposition de nos patients les outils et les techniques les plus avancées en la matière».

