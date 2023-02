La Maison Bottega Veneta fait une entrée remarquée au Maroc avec l’ouverture de son magasin au premier étage du Morocco Mall à Casablanca, dans la zone luxe.

L’offre retail qui sera proposée dans ce magasin étalé sue 160 m² est constituée des collections femme avec une gamme complète incluant le prêt-à-porter, la maroquinerie, les chaussures, les bijoux et les accessoires. L’offre propose également une remarquable collection d’accessoires et de chaussures pour hommes.

Avec l’arrivée de Bottega Veneta, le Groupe Aksal « continue, à travers son

Pôle luxe ‘Aksal Luxury’, d’imprimer son leadership dans la représentation d’enseignes de renommée mondiale et de grands noms du luxe », commente le groupe dans un communiqué ajoutant que son savoir-faire et son expertise de premier plan sont aujourd’hui au service d’un portefeuille de plus d’une vingtaine de marques prestigieuses.