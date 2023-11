La quatrième édition du Choiseul Africa Business Forum se tiendra les 16 et 17 novembre 2023 à Casablanca, sous le signe de la souveraineté économique africaine, annonce Choiseul Africa qui est une initiative regroupant les activités initiées et portées par l’Institut Choiseul à destination de l’Afrique.

Placé sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, ce forum, qui sera organisé en partenariat avec la Région Casablanca-Settat et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), accueillera plus de 800 décideurs et hauts dirigeants économiques et institutionnels parmi les plus influents d’Afrique, d’Europe et du Golfe autour de panels dédiés à des thématiques porteuses de croissance pour le continent, indique Choiseul Africa dans un communiqué.

Pour la deuxième année consécutive, le Choiseul Africa Business Forum sera organisé à Casablanca, l’une des grandes capitales économiques du continent. En tant qu’acteur économique phare du continent, le choix du Maroc s’est naturellement imposé pour la tenue de cet événement.

« L’avenir est africain, en ce sens Choiseul Africa est fier de participer à ce riche dialogue afro-européen en favorisant la rencontre et les échanges entre les meilleures pépites de l’innovation africaine et européenne », a affirmé Pascal Lorot, président de Choiseul Africa, cité dans le communiqué.

Pour cette édition du Choiseul Africa, le Bénin sera le pays à l’honneur. Le pays sera représenté au plus haut niveau et valorisé à plusieurs reprises lors de l’événement, notamment à l’occasion d’un panel dédié aux opportunités d’investissements dans le pays.

Le programme contiendra également un panel dédié aux PPP (partenariats public-privé) et à la coopération interrégionale au service du développement des territoires. Ce dernier, conçu en partenariat avec la région Casablanca-Settat, se penchera sur le fort potentiel des partenariats public-privé tant au niveau national que local, notamment en termes de réalisations de projets d’infrastructures et de gestion de réseaux d’envergure.

En parallèle de cette riche programmation, sera organisé pour la deuxième année consécutive, une cérémonie de remise des prix Choiseul Africa, qui récompensera des acteurs économiques et sociétaux s’étant distingués par des projets à forte valeur ajoutée.

Cette année, cinq Prix seront mis à l’honneur, à savoir « CEO de l’année », « Femme Dirigeante de l’année », « Stratégie innovante », « Talent Digital de l’année » et « le Grand Prix Choiseul Africa ».

Enfin, une séance de dédicace par Jérôme Hénique, CEO d’Orange Middle East and Africa, du livre « African Digital Champions 2023 » aura lieu vendredi.