Le logement social a été au centre des travaux du Symposium annuel 2019 de l’institution financière panafricaine de développement « Shelter Afrique », organisé, mercredi à Marrakech, avec la participation de ministres africains en charge de l’Habitat et du Développement Urbain, de décideurs, d’experts et de professionnels du secteur.

Initié sous le thème « Mise en oeuvre des cadres institutionnels et juridiques: clés de succès du programme de logements sociaux », ce conclave de haut niveau, qui intervient dans le cadre des travaux de la 38è Assemblée générale annuelle (AGA) de « Shelter Afrique » (18-20 juin), se veut une véritable plateforme d’échange et de concertation relative aux stratégies et aux bonnes pratiques en matière de logements sociaux en Afrique, conformément aux objectifs de développement de la coopération Sud-Sud, en collaboration avec des partenaires financiers internationaux et avec le support des Etats membres de « Shelter Afrique ».

Ce symposium a ainsi pour principaux objectifs de fournir aux actionnaires un plan clair de reproduction des programmes de logements sociaux dans leurs pays respectifs et représente une plateforme d’échange de leurs expériences, tout en ayant pour finalité de satisfaire la demande en habitat social, en offrant un logement décent qui respecte les normes de qualité et de sécurité.

L’organisation de la 38è AGA de « Shelter Afrique » constitue une réelle opportunité, pour le Royaume, pour promouvoir le partenariat avec les Etats membres et les institutions de micro-finance, en privilégiant les projets de logement social de grande envergure, encourageant les partenariats publics-privés, tout en respectant les normes environnementales.

Le choix du Maroc pour abriter cette AGA ainsi que le Symposium africain relatif aux logements sociaux intervient en reconnaissance du rôle de « leader » joué par le Royaume dans la réduction du déficit en logements et de lutte contre l’habitat insalubre.

A noter que « Shelter Afrique » est une institution financière panafricaine de développement, vouée à mobiliser des ressources financières en faveur de la promotion de l’habitat sur le Continent, et destinée à fournir une gamme complète de solutions de financement pour de nouveaux projets de logement abordable en Afrique.

Elle s’assigne aussi pour mission d’être le principal prestataire de services financiers, consultatifs et des solutions de recherche adressant d’énormes besoins en matière de logements décents et abordables en Afrique afin de réaliser un impact positif et durable sur le développement à travers les partenariats publics et privés (PPP).