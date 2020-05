Le taux de pénétration des cigarettes de contrebande sur le marché national s’est situé à 5,23% durant l’année écoulée, selon l’Administration des Douanes et des impôts indirects (ADII).

“Les résultats de la 6ème étude de prévalence des cigarettes de contrebande au titre de l’année 2019 révèlent un taux de pénétration des cigarettes de contrebande sur le marché national de 5,23% contre 3,73% en 2018, 5,64% en 2017 et 7,46% en 2016”, indique l’ADII dans son rapport d’activité de l’année précédente.

Cette hausse de 1,5 point entre 2018 et 2019 a été induite par les récentes augmentations des prix des paquets de cigarettes vendus de manière formelle au niveau national, explique la même source, notant que ce taux reste néanmoins très bas comparativement à ce qui est enregistré dans plusieurs pays.

Au détail, les saisies de stupéfiants et cigarettes ont porté sur 119 tonnes de résines de cannabis, 13,5 millions d’unités de cigarettes, 63 grammes de drogues dures et 680.000 comprimés psychotropes (extasies, amphétamines, rivotril, etc), précise l’ADII.