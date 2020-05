Les recettes additionnelles recouvrées par la Douane marocaine ont atteint 3,6 milliards de dirhams (MMDH) en 2019, selon l’Administration des Douanes et impôts indirects (ADII).

Cette performance est attribuable au renforcement des différents types de contrôle et à l’échange électronique de données avec les principaux partenaires de l’administration, explique l’ADII dans son rapport d’activité au titre de l’exercice 2019.

Les redressements suite au contrôle de la valeur constituent la principale source avec 82%, ajoute la même source, précisant que les recettes générées suite au contrôle immédiat, hors contrôle de la valeur, représentent 5,5% des recettes additionnelles.

A l’origine de ces résultats importants, l’implication active des agents douaniers, mais également l’effet conjugué de plusieurs actions de modernisation et de renforcement du contrôle, dont les plus importantes sont le recouvrement des droits de douane sur les Royalties qui s’est concrétisé par la perception de 450 millions de dirhams (MDH) en 2019 et des quatre dernières années non prescrites, une coopération efficace entre l’ADII et la Direction générale des impôts (DGI) ayant permis de récolter plus de 155 MDH, ainsi que la lutte contre le trafic des devises opérée dans les différents points frontaliers, laquelle a abouti à la saisie d’un équivalent en devises de plus de 129,9 MDH.