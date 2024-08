CIH BANK a récemment lancé « CODE 212 », un service innovant conçu pour simplifier les services bancaires à distance pour les Marocains Résidant à l’Étranger (MRE). Ce service permet aux expatriés d’ouvrir et de gérer leurs comptes bancaires en ligne, facilitant ainsi les transferts d’argent.

Avec CODE 212, les utilisateurs peuvent créer des comptes entièrement en ligne, sans avoir besoin de se rendre dans une agence physique, et profiter de la gratuité des frais de maintenance de compte et de carte bancaire à vie.

Une fonctionnalité notable de CODE 212 est l’agrégation de comptes étrangers, permettant aux utilisateurs de gérer tous leurs comptes bancaires, qu’ils soient détenus auprès de CIH BANK ou d’autres institutions financières européennes, via l’application CIH Mobile.

Les utilisateurs peuvent ajouter des comptes européens à leur espace CIH Mobile, consulter les soldes et historiques de transactions en temps réel, et effectuer des transferts instantanés et sans frais de leurs comptes européens vers leur compte CIH BANK.