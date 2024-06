L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, vendredi, le prospectus relatif à l’augmentation du capital social de « CIH Bank ».

L’augmentation de capital se fera par l’émission d’un maximum de 977.499 actions, indique l’AMMC dans un communiqué, précisant que le prix de souscription s’établit à 358 dirhams par action.

Concernant la période de souscription, elle s’étalera du 12 juillet au 19 août 2024 inclus.

Un extrait du prospectus visé par l’AMMC est disponible sur le site internet de CIH Bank. Le prospectus visé par l’AMMC est tenu à la disposition du public au siège social de CIH Bank et sur son site internet et disponible sur le site de la Bourse de Casablanca et celui de l’AMMC : www.ammc.ma.