Les livraisons de ciment se sont établies à plus de 11,54 millions de tonnes (Mt) à fin novembre dernier, en baisse de 9,24% comparativement à la même période un an auparavant, selon l’Association professionnelle des cimentiers (APC). Les livraisons destinées aux segments « Distribution » et « Béton prêt à l’emploi » se sont situées respectivement à 7,16 Mt (-13,84%) et à 2,28 Mt (+3,02%), précise l’APC.

Pour leur part, les écoulements des activités « Prefa », « Bâtiment » et « Infrastructures » se sont établis à respectivement 1.057.152 tonnes (-6,35%), 496.619 tonnes (-9,73%) et 544.314 tonnes (+6,86%).

Pour le seul mois de novembre 2022, les livraisons de ciment ont baissé de 9,44% à 1.112.013 tonnes.