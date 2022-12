Les travaux de la Conférence internationale N7 sur l’Education et la Coexistence ont été lancés lundi soir à Rabat, avec pour but de renforcer la coopération dans de nombreux domaines entre Israël et les pays de la région Afrique du Nord et Moyen Orient (MENA).

Etalée sur trois jours (5-7 décembre), cette conférence, organisée avec le soutien du Maroc, réunit des experts gouvernementaux, de la société civile et du monde universitaire d’Israël et des pays arabes et musulmans pour discuter de la poursuite de la coopération régionale et produire des recommandations politiques exploitables. Cet évènement, le premier d’une série de conférence destinées à renforcer la coopération régionale, s’inscrit dans le cadre de l’Initiative N7 lancée par le Programme du Proche-Orient du centre de réflexion américain The Atlantic Council en partenariat avec la Jeffrey M. Talpins Foundation.

Dans une allocution à cette occasion, André Azoulay, s’est félicité, de la tenue de cette rencontre « en terre d’Islam, dans un pays qui a été bercé par les civilisations amazighe, juive et arabo-musulmane », assurant que la conférence vise à aborder la question de l’éducation pour une meilleure coexistence, dans un contexte de recul de l’acceptation des différences et de l’autre.

« C’est aussi l’occasion de comprendre les raisons de ce recul et d’y faire face pour une plus grande coexistence entre peuples », a poursuivi Azoulay. Pour sa part, William Wechsler, qui dirige les travaux de l’Atlantic Council sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a indiqué que l’Initiative N7 « continue d’être une source d’idées convaincantes sur la manière dont la normalisation peut bénéficier aux citoyens des pays qui entretiennent désormais des relations diplomatiques avec Israël ».

« Nous sommes fiers que les gouvernements de la région, et l’administration américaine, considèrent l’Initiative N7 comme un partenaire clé dans le travail important qu’ils entreprennent au sein du Forum du Néguev et d’autres groupements », a affirmé Wechsler, qui occupe le poste de directeur principal de l’Initiative N7.

Dans cette même veine, le président de la Fondation Jeffrey M. Talpins, Oren Eisner, a soutenu qu’il « est essentiel pour l’avenir de la normalisation que les jeunes générations de la région s’engagent les unes avec les autres et apprennent les unes des autres. »

« Notre conférence sur l’éducation et la coexistence est conçue pour produire des recommandations politiques réalisables à l’intention des gouvernements de la région, qui permettront d’accroître la coopération et de favoriser la tolérance dans l’éducation », a-t-il relevé.

« Les progrès réalisés dans les relations bilatérales israélo-arabes depuis les accords d’Abraham ont été impressionnants. Mais ils doivent maintenant être accompagnés d’un travail de construction de programmes et d’institutions multilatéraux qui mèneront à une véritable intégration régionale et démontreront les avantages de la normalisation aux citoyens des pays concernés », a noté, de son côté, l’ambassadeur américain Daniel Shapiro, directeur de l’Initiative N7.

« L’initiative N7 représente l’entreprise non gouvernementale la plus complète pour atteindre ces objectifs », a-t-il dit. Au cours de cette conférence, quelque 50 à 60 participants de la région MENA, des États-Unis et des organisations multinationales s’engagent dans un examen des défis partagés et des champs de collaboration qui favorisent l’engagement et la coexistence, en particulier dans les domaines liés à la compréhension interculturelle et interconfessionnelle, aux collaborations en matière de recherche et d’apprentissage, aux échanges entre personnes et aux événements régionaux tels que les compétitions sportives et les expositions culturelles.

La conférence sur l’Education et la Coexistence sera suivie en 2023 par une conférence sur l’Agriculture, l’Eau et la Sécurité alimentaire aux Émirats arabes unis, et une conférence sur le Libre-échange régional.