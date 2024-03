La Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR) annonce la mise en place d’une mesure significative visant à alléger les démarches administratives de ses retraités marocains résidents au Maroc, ayant justifié de leur vie à partir du 1er janvier 2024, et dont la pension est servie au Maroc.

A compter du 1er avril 2024, l’attestation de vie auparavant exigée périodiquement ne sera plus requise pour le versement des pensions de retraite. En effet, qu’elle soit trimestrielle ou annuelle, la preuve de vie à travers l’activation de la carte Rahati auprès des agences bancaires, ou via la reconnaissance faciale par le biais de l’application mobile CIMR Dialcom a été supprimée, laissant place à un processus de contrôle de vie qui reposera dorénavant sur l’échange de données avec des administrations et institutions partenaires, fait savoir un communiqué.

Par ailleurs, les paiements de pensions de retraite seront désormais traités et versées aux retraités de manière automatisée, fiable et ponctuelle. La CIMR se réserve en revanche le droit de solliciter une attestation de vie à ses pensionnés, indique-t-on.

Cette décision s’inscrit dans une série d’initiatives visant à moderniser et à rationaliser les prestations offertes par la CIMR à ses retraités pour les rendre plus efficaces et accessibles.

La CIMR tient également à rappeler que cette mesure n’aura aucun impact sur le montant ou la fréquence des paiements de pensions. Les droits des retraités restent inchangés, et ils continueront de recevoir leurs pensions conformément au règlement en vigueur, conclut le communiqué.