La Fédération internationale des festivals de cinéma arabe a tenu, lundi par visioconférence, sa réunion constitutive avec la participation de 19 présidents de festivals cinématographiques de 13 pays arabes et étrangers, indique un communiqué de la Fédération.

L’instance constitutive de la Fédération se compose de 19 membres, dont deux Marocains, Hamadi Jerome, président du Festival international du cinéma indépendant de Casablanca, et Ahmed El Hassani, président du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan, ajoute la même source.

Cette instance est une association à but non lucratif, créée à l’initiative d’un groupe de présidents de festivals arabes après des réunions approfondies au cours de la dernière période, précise-t-elle, ajoutant que cette instance constitutive comprend 19 festivals internationaux de cinéma qui s’organisent dans des pays arabes et d’autres dans des pays étrangers.

La Fédération internationale des festivals de cinéma arabes vise à coordonner entre les festivals pour échanger des films et coordonner leurs dates d’organisation, travailler sur l’échange d’expertises et contribuer au développement des festivals cinématographiques à même de promouvoir le cinéma arabe et encourager la coproduction et la diffusion des films, en particulier les films indépendants.