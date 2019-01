Infomédiaire Maroc – Le super-héros Aquaman s’affiche toujours à la première place du box-office nord-américain pour la troisième semaine d’affilé, selon les chiffres publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Le film avec Jason Momoa dans le rôle-titre a récolté plus de 31 millions de dollars entre vendredi et dimanche aux Etats-Unis et au Canada, et 260 millions au total depuis sa sortie.

Avec ce film, les studios Warner ont offert à Aquaman son premier long-métrage en solo après une apparition notamment dans « Justice League » (2017).

Une nouvelle sortie tient la deuxième place du podium, « Escape game », avec 18,2 millions de dollars récoltés sur le weekend. Les acteurs Logan Miller et Taylor Russell y incarnent deux des six personnages pris au piège dans un univers terrifiant dont ils doivent s’échapper à l’aide d’indices.

En troisième position, « Le retour de Mary Poppins », avec Emily Blunt dans le rôle de la célèbre nounou, a engrangé 15,9 millions de dollars, et 138,8 millions depuis son apparition dans les salles il y a trois semaines.

A la quatrième place, « Bumblebee », dont la vedette est une voiture robot issue de la saga des « Transformers », a cumulé pour sa part 13,2 millions en trois jours, et 97,5 millions au total.

« Spider-Man: New Generation » s’est adjugé la cinquième position avec une récolte de 13,1 millions de dollars (134 millions depuis sa sortie).

Voici le reste du Top 10:

– « La Mule » (9,1 millions)

– « Vice » (5,7 millions)

– « Seconde chance » (4,8 millions)

– « Ralph 2.0 » (4,7 millions)

– « Holmes & Watson » (3,3 millions)

Rédaction Infomédiaire