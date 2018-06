Infomédiaire Maroc – Le magazine économique américain vient de publier son 16ème classement annuel des entreprises cotées en bourse issues de 60 pays.

Et concernant le Maroc, 4 entreprises (3 banques et 1 opérateur télécom) figurent sur cette liste. Il s’agit de Attijariwafa bank qui pointe à la 1 123ème place avec des opérations estimées à 3,7 milliards de dollars (MM$), suivi de Maroc Telecom (3,6 MM$), la BCP (2,7 MM$) et BMCE Bank of Africa (1,9 MM$).

Collectivement, les entreprises figurant sur cette liste de Forbes représentent des ventes de 39,1 MM$, des bénéfices de 3,2 milliards de dollars, des actifs de 189 MM$ et une valeur marchande de 56 800 MM$.

Toutes les statistiques sont en hausse à 2 chiffres d’une année à l’autre, avec des bénéfices en hausse impressionnante de 28%.

A noter que, pour la 1ère fois depuis 2015, la Chine et les États-Unis se partagent le top 10 cette année. La Chine compte 291 sociétés Global 2000, tandis que les États-Unis sont en tête avec 560 entreprises.

Rédaction Infomédiaire