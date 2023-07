L’Université Mohammed V (UM5) de Rabat a été classée meilleure université marocaine selon l’édition 2023 du classement « CWTS Leiden ».

Ce classement annuel, consacré aux meilleures universités dans le monde, se base uniquement sur quatre types d’indicateurs liés à la recherche et portant sur l’impact scientifique des publications, la collaboration internationale, les publications en libre accès et l’approche genre dans les auteurs des publications, indique un communiqué de l’Université.

Pour l’année 2023, l’UM5, classée première au niveau national dans les quatre indicateurs, a amélioré son classement global au « CWTS Leiden Ranking » par rapport à l’année précédente de 60 places.

Au niveau mondial, elle a occupé le 816è rang pour l’indicateur de l’approche genre, le 988è rang pour l’indicateur de la collaboration internationale et les publications en libre accès et le 1007è rang pour l’indicateur de l’impact scientifique, précise la même source, ajoutant que les données utilisées pour ce classement proviennent de la base de données scientifique internationale « Web of Science ».

Selon le communiqué, l’Université Mohammed V, grâce au travail et aux efforts de ses chercheurs, est la première à l’échelle nationale en termes de publications indexées Web of Science, avec 27% du nombre de publications nationales.

Pour l’édition de cette année, 1.411 meilleures universités ayant publié au moins 800 publications de qualité sur la période 2018-2021 figurent dans ce classement sélectif.