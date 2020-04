L’université Mohammed V de Rabat a occupé la première place au niveau national, selon un nouveau classement international des meilleures universités au monde, intitulé “University Ranking by Academic Performance” pour l’année 2019-2020.



Selon un communiqué de la présidence de l’université Mohammed V, cet établissement a occupé la 1.183-ème position à l’échelle internationale, sur un total de 2.500 universités, classées parmi les 4.000 meilleures.



Ce classement international se base sur des indicateurs de performance académique tenant compte de la qualité et de la quantité de la production scientifique dans 61 domaines spécialisés, ainsi que sur des critères clairement définis et sur des données obtenues à partir de sources publiquement disponibles, explique le communiqué.



Les données utilisées proviennent de la base de données scientifique internationale indexée “Web of Science”, et les indicateurs considérés tiennent compte de la nature de publication dans diverses disciplines et se basent sur le classement des revues en termes de facteur d’impact, précise la même source.



“Cette performance bien méritée vient confirmer les énormes efforts déployés par les différentes composantes de l’université, ainsi que sa vision stratégique intégrée”, affirme-t-on, notant que la devise retenue par l’université Mohammed V de Rabat étant “Vers une université entreprenante, entrepreneuriale et collectivement performante”.