Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a rapporté que le Maroc est considéré comme le deuxième pays le plus riche en matière de patrimoine au niveau du continent africain, selon le classement du site américain USNEWS.

Selon les résultats du classement publiés par le ministère sur sa page officielle de Facebook, le Maroc se classe au 16e rang mondial et deuxième sur le continent africain, précédé par l’Égypte qui se classe au sixième rang mondial.

Outre l’Égypte et le Maroc, l’Afrique du Sud (23e au monde), la Tunisie (51e), le Kenya (54), l’Algérie (69), le Ghana (73), la Zambie (78) et le Cameroun (80) font partie de la liste des dix pays les plus riches en patrimoine en Afrique.

Au niveau mondial, l’Italie occupe la première place de ce classement, suivie de la Grèce, de l’Espagne, de la France et du Mexique.

Le classement USNEWS est basé sur une variété de critères, y compris l’histoire des pays, l’accessibilité au patrimoine matériel et immatériel, le nombre de sites historiques et les zones d’attractions culturelles et géographiques.

USNEWS estime que lorsqu’il s’agit d’évaluer la contribution mondiale d’un pays, ses traditions viennent souvent à l’esprit, ajoutant que les pays les plus riches en patrimoine sont ceux qui marquent l’histoire par leur culture.