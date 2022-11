Les grandes lignes du rapport sur l’état de la population mondiale 2022 ont été présentées, jeudi à Rabat, par le Bureau du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) au Maroc.

Organisée en partenariat avec le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), cette rencontre a été l’occasion de croiser les regards autour des grossesses non intentionnelles et de discuter des éventuelles pistes d’actions conjointes.

Intitulé « Comprendre l’imperceptible : agir pour résoudre la crise oubliée des grossesses non intentionnelles », le rapport met l’accent sur « une crise passée sous silence qui concerne près de la moitié des grossesses dans le monde, soit au total 121 millions de femmes chaque année ».

Le document alerte sur les graves conséquences de cette « crise des droits fondamentaux pour les sociétés, pour les femmes et les filles, et pour la santé mondiale ». Plus de 60 % des grossesses accidentelles se soldent par un avortement et l’on estime que 45 % des interruptions volontaires de grossesse sont non médicalisées et à l’origine de 5 à 13 % des décès maternels, déplorent les auteurs du rapport, soulignant que cette situation compromet sérieusement notre capacité à atteindre les objectifs de développement durable à l’échelle mondiale.

Partant du constat que 257 millions de femmes souhaitant éviter une grossesse n’ont pas recours à des méthodes contraceptives modernes et sûres, l’UNFPA appelle les décideurs et les responsables de systèmes de santé à faire de la prévention des grossesses non intentionnelles une priorité en améliorant l’accessibilité, l’acceptabilité, la qualité et la diversité des moyens de contraception, tout en étendant la prestation des soins et la dispense d’informations de qualité en matière de santé sexuelle et reproductive.

A cette occasion, le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population au Maroc, Luis Mora, a souligné que l’organisation de cette rencontre à Rabat, en partenariat avec le CNDH, témoigne une fois de plus de l’engagement fort du Royaume et de ses forces vives au sein de ses institutions pour assurer les droits et les choix pour toutes les femmes et les filles.

Abordant les effets des grossesses non intentionnelles, le responsable onusien a fait savoir que des millions de femmes et de filles interrompent provisoirement ou définitivement leur scolarité, ou quittent le marché du travail, ce qui affecte leurs revenus, leur santé et leur bien-être tout au long de leur vie, notant que ces effets peuvent se répercuter sur les générations suivantes.

Les grossesses non intentionnelles, a-t-il dit, coûtent des milliards de dollars au système de santé. Elles sont associées à des conséquences sociales ainsi qu’à des problèmes de santé physique et mentale et engendrent une vulnérabilité accrue à la pauvreté.

« Nous appelons les décideurs et les dirigeants communautaires à faire des droits des femmes et des filles une priorité. Nous devons tenir compte de l’avis des femmes, mieux connaître leurs besoins et relayer leurs appels à l’égalité dans tous les domaines », a-t-il dit.

L’État de la population mondiale est un rapport annuel phare de l’UNFPA. Publié chaque année depuis 1978, il met en lumière les questions émergentes dans le domaine de la santé et des droits en matière de sexualité et de reproduction, les porte à la connaissance du grand public et s’intéresse aux défis et aux perspectives qu’elles représentent pour le développement international.