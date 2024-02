Grâce à sa position stratégique, sa stabilité politique, ses infrastructures développées, son orientation vers des secteurs d’avenir, sa main-d’œuvre qualifiée et son environnement réglementaire flexible et attractif, le Maroc est devenu un hub continental et mondial pour les investissements directs étrangers (IDE), se positionnant comme une plateforme d’investissement tournée vers l’avenir, assure Hassan Boulaknadal, directeur général de l’Office des changes, dans un entretien accordé à l’Infomédiaire.

Hassan Boulaknadal, qui était l’invité de Tijara la semaine dernière, rappelle que les IDE affluent vers le Maroc dans une diversité de secteurs, incluant l’automobile, l’aéronautique, l’immobilier, le tourisme, les transports, l’énergie, les mines, et le commerce.

« En 2023, les recettes issues des IDE au Maroc ont atteint 32,5 MMDH, un montant similaire à celui de 2021, après avoir culminé à 39,6 milliards en 2022 », affirme Hassan Boulaknadal.

Concernant l’origine de ces investissements, la France occupe la première place parmi les pays investisseurs au Maroc, suivie par le Luxembourg, l’Espagne, les Émirats Arabes Unis, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ensemble, ces six pays représentent plus de 70% du total des recettes d’IDE au Maroc en 2023.