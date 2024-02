La Fédération Nationale des Métiers de la Distribution des Produits de Grande Consommation (TIJARA) a organisé une rencontre-débat autour des dispositions liées aux nouvelles réglementations de change. Ces dernières ont été présentées devant les adhérents et partenaires de TIJARA par Hassan Boulaknadal, Directeur général de l’Office des changes.

À l’ouverture du débat, Ali Tazi, Président exécutif de TIJARA, a notamment indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre des liens et du rapprochement avec l’administration dont les adhérents de TIJARA pourraient bénéficier. Un dialogue dans les deux sens, notamment entre le secteur public et le secteur privé. Ce rapprochement, selon lui, ne peut qu’être bénéfique pour l’investissement, la compréhension des intérêts des uns et des autres et les difficultés que pourraient rencontrer les acteurs économiques relatives aux procédures de l’Office des changes ou à l’importation et exportation de produits de grande consommation.

Pour sa part, Hassan Boulaknadal a indiqué que cette rencontre était une occasion pour l’Office des changes d’expliquer aux adhérents de TiIJARA les nouvelles mesures qu’apporte la loi de Finance 2024, et ce en termes d’opérations des avoirs à l’étranger. Il a souligné qu’il était présent pour clarifier les nouveaux apports de l’instruction générale de l’Office des changes. Hassan Boulaknadal a rappelé que l’Office des changes s’est inscrit dans une logique de partenariat avec le secteur privé et de « concertation généralisée » afin de faire évoluer la réglementation des changes, et ce dans l’intérêt des opérateurs économiques et celui du pays en général.

Lors de son intervention au cours de ce débat, le PDG de Dislog Group, Moncef Belkhayat, a indiqué que la situation économique actuelle est extrêmement confortable et « on ne peut que s’en féliciter ». Moncef Belkhayat a enfin rappelé qu’à l’échelle du classement africain, le Maroc est perçu par ses fonds d’investissements Private Equity comme étant la meilleure destination en termes de rendement. En marge de cette rencontre Hassan Boulaknadal a également accordé un grand entretien à nos confrères Les inspirations ECO.

Ahmed Ibn Abdeljalil