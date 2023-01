La capitale spirituelle du royaume figure à la première place du top 25 de Trip Advisor des destinations culturelles à visiter en 2023. D’après ce classement, les voyageurs sont invités à découvrir certains endroits clés de la ville, à l’image de l’université Al Quaraouiyine, ainsi que l’ancienne médina.

Le guide mondial « Travelers’ Choice Best of the Best » pour l’année 2023, met en avant des destinations où l’on peut profiter d’histoire, art, musique, gastronomie, etc., à travers le globe. Le top 5 pour cette nouvelle édition est dominé par Fès (Maroc), Jérusalem, Athènes (Grèce), Dublin (Irlande) et Jaipur (Inde).

Trip Advisor indique commente : « la plus ancienne université du monde n’est pas Oxford ou la Sorbonne – c’est l’Université Al Quaraouiyine, et vous la trouverez à Fès el Bali ».

La plateforme touristique recommande à ses lecteurs de visiter l’ancienne médina, Fès el Bali, qui est également inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Non seulement Fès est en tête de liste dans la catégorie culture, mais elle a également été répertoriée comme destination tendance de Trip Advisor pour 2023.

En tant que destination tendance, Fès s’est classée septième, tandis qu’Agadir, la ville la plus visitée du sud du Maroc, s’est classée 21e sur les 25 premières villes.