Samedi 28 janvier, c’est la journée internationale de la protection des données. Pour tous les acteurs du domaine du web et des systèmes d’information, cette célébration est l’occasion de sensibiliser le public aux bonnes pratiques liées à la collecte des données, à la gestion et à la protection des données personnelles et ce, qu’il s’agisse du champ de la vie privée ou encore professionnelle.

« Des options ingénieuses peuvent aider à améliorer l’infrastructure de protection pour éliminer les risques que ses données soient utilisées à des fins de profilage, de personnalisation ou de monétisation », affirme d’emblée Eset, l’opérateur spécialisé dans le développement des logiciels et des services de sécurité informatique.

La principale recommandation formulée par Benoit Grunemwald, Expert Cybersécurité chez Eset France, concerne l’importance de s’équiper de moyens efficaces afin de se prémunir de tous risques de fuite ou de vol des données et donne cinq outils solides et abordables pour protéger sa vie privée et celle de son entreprise.

Authentification multifactorielle (ou MFA)

Un périphérique d’authentification matérielle (généralement USB/NFC) d’un fabricant réputé peut aider à protéger l’appareil à un prix très abordable – et les choix de logiciels sont également nombreux. Cette technologie, très difficilement piratable, est facilement utilisable à grande échelle pour les entreprises.

Gestionnaire de mot de passe

Il s’agit d’un logiciel ou des services en ligne qui permet de centraliser et gérer les mots de passe au sein de base de données sécurisée. L’important est de choisir et d’utiliser un outil avec une bonne réputation en matière de sécurité. Ils sont généralement bon marché, voire gratuits, et peuvent être intégrés directement à ses appareils.

Chiffrement des courriels électroniques

Pour les e-mails sensibles, il est possible d’activer le chiffrement directement dans les paramètres de sa messagerie en ligne ou en téléchargeant un logiciel gratuit ou bon marché comme GPG (composée d’une clé publique et d’une clé privée). Cela rend pratiquement impossible le piratage ou d’interception du sens du message grâce à la mise en place d’une signature cryptographique.

Routeur Wi-Fi sécurisé

Afin d’augmenter la sécurité des données qui transitent sur le réseau WiFi, il est recommandé d’activer le cryptage de données WPA2 (WiFi Protected Access) ou WPA/WPA2. Cette méthode augmente la protection des données échangées entre la box et les terminaux. Il est aussi possible de faire appel à un routeur indépendant du fournisseur de la box pour un prix abordable.

VPN

Le chiffrement de l’adresse IP est un bon moyen d’éviter les regards indiscrets lorsque les données sont en transit. Un logiciel de réseau privé virtuel (VPN) moderne n’est pas difficile à configurer et certains peuvent même se connecter automatiquement lorsqu’il est activé. Il est aussi tout à fait possible de trouver des VPN gratuits ou bon marché.

Si ces solutions sont déjà utilisées à des fins personnelles, l’entreprise appréciera de savoir que ces technologies sont connues et maîtrisées. Même s’ils ont des systèmes différents, il y aura probablement beaucoup de similitudes avec ce qui est connu. En attendant, cela permet de disposer d’une plus grande tranquillité d’esprit, sans dépasser le budget.