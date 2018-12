Infomédiaire Maroc – Un baromètre du climat des affaires au Maroc, actuellement en phase finale de développement technique et de test, sera lancé effectivement en 2019, selon le rapport d’activité 2017-2018 du Comité National de l’Environnement des Affaires (CNEA).

Ce baromètre doit permettre de disposer d’une « information fiable sur la situation du climat des affaires et de s’en servir pour construire une stratégie pertinente, en phase avec les attentes des acteurs économiques », fait savoir le rapport, dont les grandes lignes ont été présentées, vendredi à Rabat, par M. Thami El Maaroufi, Conseiller du Chef du gouvernement en charge de l’amélioration de l’environnement des affaires, coordonnateur du secrétariat du comité. Ainsi, après huit années d’existence, le CNEA a estimé qu’il est important de se doter d’un outil statistique permettant de mesurer la perception des entreprises sur l’évolution du climat des affaires, a-t-il souligné lors d’une rencontre d’information, tenue à l’occasion de 10ème réunion annuelle du CNEA.

Cette mesure, prise à fréquence régulière (chaque semestre ou chaque année) et selon une approche bien définie, doit donner lieu à une évaluation d’un ensemble d’indicateurs précis de l’entreprise marocaine.

L’intérêt pour le comité est que les résultats du baromètre permettront d’éclairer sur la conjoncture du milieu des affaires au Maroc, d’ajuster les actions de réforme entreprises par le CNEA et d’inscrire éventuellement des projets de réformes dans le plan d’action du comité. Cet outil doit aussi assurer la fonction d’évaluation post-réforme et sera un des outils de prise de décision pour le CNEA.

Parallèlement, le comité a également prévu la mise en place d’une plateforme électronique dédiée à l’écoute du secteur privé et qui constituera un des moyens pour ajuster la stratégie d’amélioration de l’environnement des affaires que le CNEA œuvrera à déployer durant les cinq prochaines années.

Ainsi, l’impact souhaité est de pouvoir adapter les projets de réformes pour répondre aux différentes attentes des entreprises via cette plateforme, qui impliquera les représentants des départements ministériels et le secrétariat du CNEA.

Par ailleurs, le rapport fait ressortir que le comité a élaboré, avec l’appui de l’Agence de coopération allemande (GIZ), un nouveau guide de management de projets, adapté au contexte des projets CNEA et inspiré des meilleurs standards internationaux.

Ce nouveau cadre méthodologique de management de projets permettra d’harmoniser les méthodes et de doter les chefs de projets, partenaires du comité, de modèles et outils simples et concrets pour la gestion et le pilotage des projets de réformes d’une manière efficace et performante.

Pour accompagner l’utilisation de ce guide, qui décrit ainsi les activités de management de projets à travers cinq processus, à savoir l’initialisation, la planification, l’exécution, la maîtrise et la clôture, le comité ouvrira en 2019 une plateforme collaborative, mise en place pour effectuer le suivi et le management des projets de réformes pilotés par le CNEA.

Créé en 2009 et institutionnalisé par décret N° 2-10-259 du 29 octobre 2010, le CNEA veille, entre autres, à l’adoption des normes et standards internationaux, à l’amélioration du cadre légal et réglementaire des affaires et sa mise en œuvre.

Présidé par le Chef du gouvernement, le CNEA vise la mise en place et le partage d’une vision commune des réformes et l’identification des chantiers prioritaires pour le développement du secteur privé.

Rédaction Infomédiaire