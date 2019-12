Une délégation marocaine multisectorielle effectue une mission d’étude au Canada, dédiée à l’échange d’expertises en matière d’amélioration du climat des affaires et de la bonne gouvernance.

Cette initiative du Comité national de l’environnement des affaires (CNEA), fait partie d’un programme de coopération entre le CNEA et l’Agence de coopération allemande GIZ pour l’année 2019. « Le comité se positionne comme une plate-forme de dialogue entre les secteurs public et privé visant à améliorer le climat des affaires et l’attractivité de l’investissement au Maroc « , a déclaré Abderrazak Mourchid, chargé de mission auprès du chef du gouvernement et membre du secrétariat du CNEA.

L’objectif de cette mission d’étude, soutenue par l’ambassade du Maroc à Ottawa, est de s’inspirer des bonnes pratiques mises en œuvre par le pays nord-américain et d’échanger avec les hauts responsables des institutions canadiennes concernées sur les conditions de succès des réformes relatives à la gouvernance et à la transparence des entreprises.

La délégation marocaine a eu une série de rencontres avec les représentants de plusieurs instances canadiennes qui jouent un rôle central dans l’amélioration de la gouvernance des entreprises au pays nord-américain.

Il s’agit du ministère de l’Innovation, des sciences et développement économique, celui de la Justice qui se charge du droit des affaires, ainsi que le département des Affaires étrangères et l’Agence Investir Canada.

En outre, la partie marocaine a eu des discussions avec les responsables de l’Institut des administrateurs de sociétés au Québec, des Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’Institut sur la gouvernance d’organisations publiques et privées.

« Nous avons eu des échanges fructueux avec les Canadiens qui n’ont pas hésité à partager leur expérience, compte tenu de leur réglementation en la matière », a souligné Mourchid, précisant que les deux parties ont convenu d’approfondir cette coopération pour fructifier l’échange d’expériences dans ce domaine. L’accent a été mis, a-t-il précisé, sur le besoin de « bâtir et capitaliser sur ce que nous avons pu acquérir pour réformer davantage, aller de l’avant et pour s’aligner sur les pratiques au niveau mondial en matière de gouvernance des entreprises ».

La délégation marocaine est composée de représentants des services du Chef du gouvernement, du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, du ministère de la Justice, du Secrétariat général du gouvernement, de l’Autorité marocaine des marchés de capitaux et du secrétariat du CNEA, en plus d’avocats d’affaires