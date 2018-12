Infomédiaire Maroc – L’action et l’expérience du Centre de Compétences en changements climatiques 4C MAROC, a été présentée, mardi à Katowice, en marge des travaux de la 24ème conférence Mondiale sur le climat (COP 24), lors d’un panel présidé par la Secrétaire d’Etat du développement durable, Nezha El Ouafi. Le panel sur le renforcement des capacités 4 C Maroc, une plateforme innovante pour le renforcement des compétences marocaines et africaines en lien avec les NDC, a été une occasion pour donner un aperçu sur l’action du centre, dont la mission est de renforcer les capacités de tous les acteurs concernés par la problématique des changements climatiques au Maroc et en Afrique.

El Ouafi a indiqué que pour faire face aux défis climatiques et aux catastrophes naturelles, le Maroc a entrepris des politiques volontaristes et audacieuses dans les domaines des énergies propres et durables, l’agriculture, les ressources en eau ou encore l’assainissement et les transports, même s’il fait partie des pays faiblement émetteurs des gaz à effet de serre. Afin de soutenir son action en lien avec la lutte contre les changements climatiques, ajoute-t-elle, le Maroc a mis en place « le Centre de Compétences en changements climatiques 4C MAROC », précisant que le Maroc a décidé de poursuivre la discussion avec CGLU Afrique (Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique) en vue de réfléchir à des actions de coopération et de partenariat pour renforcer « nos actions communes envers les territoires, et leur donner les outils et les moyens de créer leur propre dynamique pour participer de manière active à la concrétisation des objectifs nationaux en matière de lutte contre les changements climatiques».

Le partenariat NDC est une initiative mondiale visant à aider les pays à respecter leurs engagements en matière de lutte contre le changement climatique et à faire en sorte que l’assistance financière et technique soit fournie le plus efficacement possible. Pour sa part, la ministre de l’environnement et du tourisme de la république du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a exprimé ses remerciements au Roi Mohammed VI pour le soutien apporté au continent notamment dans le domaine de la protection de l’environnement et le développement durable, citant le sommet africain de l’action, tenu en marge de la COP22 à Marrakech. Elle a également loué le soutien du Maroc pour la préservation et le développement du fleuve Congo, ajoutant que le fonds bleu pour le Bassin du Congo vise à renforcer l’approche éco-systémique de gestion intégrée du massif forestier et des eaux du Bassin du Congo.

Les travaux de la 24ème conférence des parties signataires de la Convention-cadre de l’ONU sur le changement climatique, prendront fin le 14 décembre.

Rédaction Infomédiaire