Le groupe ELSAN, leader de l’hospitalisation privée en France a annoncé, mardi à Béni Mellal, l’ouverture à partir de 2021 d’une nouvelle clinique aux normes internationales, pour un montant de 180 millions de dirhams. Cette annonce a été faite lors d’une cérémonie tenue en présence du wali de la Région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Khatib El Hebil, ainsi que de plusieurs autorités civiles et militaires.



Cette nouvelle infrastructure de santé, baptisée “DAY”, sera érigée sur une superficie de 9 600 m2, au centre- ville de Béni Mellal et comportera 130 lits pour l’hospitalisation, 6 blocs opératoires, un service d’imagerie médicale complet et un centre de radiothérapie doté d’un accélérateur de particules de dernière génération.



Fruit d’un partenariat entre le groupe français ELSAN et l’hôpital privé “DAY”, la clinique proposera une expertise médicale de haut niveau avec une offre de soins très complète en médecine générale, oncologie, chirurgie générale, urgences, réanimation polyvalente et en cardiologie interventionnelle. La clinique offrira également, des soins divers en cardiologie, en gynécologie-obstétrique, en orthopédie-traumatologie et en radiologie.



Dans une déclaration à cette occasion, le président du Centre Régional d’Investissement Béni Mellal- Khénifra, Mohamed Amine Bekkali, a souligné que l’ouverture de cette nouvelle clinique dans la région, avec des équipements de pointe, apportera un savoir-faire technique et une assistance importante sur le plan médical aux patients de la région, et participera par la même occasion à la dynamisation de l’économie locale.



Pour sa part, le président général délégué pour les ressources et la transformation du groupe ELSAN, Paulo Silvano, a rappelé la volonté du groupe d’offrir aux patients marocains le meilleur du savoir-faire du groupe, relevant que l’implantation de cette troisième clinique au Maroc, vient consolider les efforts importants déployés par le Royaume dans le domaine de la mise à niveau de ses offres de santé au service des citoyens.



La nouvelle clinique de Béni Mellal sera une infrastructure de santé pluridisciplinaire, avec des lieux d’exercice aux standards internationaux, notamment en oncologie, a-t-il dit, relevant que “DAY” offrira aux patients une gamme de soins diversifiés, allant de la simple prise en charge, aux soins chirurgicaux, à la chimiothérapie et la radiothérapie, le tout, dans une démarche de qualité conformément aux standards les plus exigeants en vigueur à l’échelle internationale.



L’ouverture de cette nouvelle clinique du groupe ELSAN, intervient après l’ouverture d’une clinique à Bouskoura en 2017 et d’une autre à Settat en 2019.



ELSAN compte 25 000 collaborateurs dans le monde et 6 500 médecins libéraux qui exercent dans les 120 établissements du groupe de par le monde