La société CIHA Holding (Centres internationaux hospitaliers et ambulatoires), fondée et dirigée par le docteur Jaâfar Heikel, ouvrira dans quelques jours, à Casablanca, une première clinique privée, rapporte Africa Intelligence.

Epaulé par des investisseurs marocains, la firme voit grand et prévoit d’ouvrir dix cliniques dans le Royaume d’ici à 2025 et quatre au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Gabon.