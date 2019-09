Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi à Rabat, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions.

Ainsi, il a été procédé à la nomination de Soussan Fikri et de Fouad Boujbir, respectivement aux postes d’Inspecteur général et de Directeur des ressources humaines, financières et des systèmes d’information au niveau du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration.

Au niveau du ministère de l’éducation Nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il a été procédé à la nomination de Ali Azdimousa au poste de doyen de la faculté pluridisciplinaire de Nador – Université Mohammed Ier de Oujda, et de Mohammed Bakkali au poste de doyen de la faculté des sciences et techniques d’Al Hoceima – Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan.

Le Conseil a approuvé également la nomination de Moustapha El Ghachi comme doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Tétouan – Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, et Mohamed Belaya en tant directeur de l’école nationale des sciences appliquées – Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan