Le pionnier des Villages de Vacances, Club Med a procédé, lundi à Marrakech, à l’inauguration de l’Espace « Club Med Exclusive Collection Le Riad », entièrement rénové et redesigné, et à la pose de la 1ère pierre du projet d’extension de son Club Marrakech- La Palmeraie, qui comptera une soixantaine de chambres supplémentaires.

Ces chantiers d’envergure s’inscrivent dans le cadre du partenariat scellé, en 2020, entre Madaëf, Branche Tourisme du Groupe CDG, et Club Med, ayant pour objectif de pérenniser le Riad Club Med Marrakech la Palmeraie ouvert en 2004 et d’augmenter sa capacité d’accueil à 350 chambres, tout en renforçant son orientation familiale afin de répondre aux attentes d’une clientèle haut de gamme et internationale.

« A travers ces projets, Club Med réaffirme son engagement à œuvrer avec Madaëf. Les investissements que nous avons réalisés ont permis d’augmenter notre capacité d’accueil et de proposer des services très haut de gamme en vue de répondre davantage aux attentes des familles et des couples actifs », a souligné Henri Giscard d’Estaing, Président du Club Med, dans une allocution prononcée en marge de cette cérémonie.

« Ces projets sont également de nouvelles démonstrations de notre volonté commune de développer le secteur du tourisme, ses acteurs et les communautés qui nous accueillent, ainsi que de contribuer à la montée en gamme de l’offre touristique du Royaume », a ajouté Giscard d’Estaing. Il a fait part du souhait de toutes les parties concernées d’ »aller encore plus loin et de continuer à développer les liens fraternels et économiques entre le Club Med et le Royaume, en contribuant à son rayonnement touristique international, notamment grâce à notre présence partout dans le monde, à travers nos agences de voyage et nos 42 sites Internet (en 18 langues) ».

Pour sa part, Mamoun Lahlimi Alami, Directeur Général de Madaëf, a indiqué que « la rénovation et le lancement des travaux d’extension du Club Med Marrakech- La Palmeraie marquent la montée en gamme de ce village emblématique et permettront d’enrichir davantage l’offre touristique à Marrakech ».

« Ces projets viennent également consolider notre relation historique avec notre partenaire Club Med et nous permettre, par ailleurs, de renouveler notre engagement en faveur de la relance du secteur du tourisme, mis à mal ces deux dernières années », a-t-il relevé, faisant savoir qu’ils « interviennent dans un contexte particulier où, l’industrie touristique amorce un cycle prometteur de reprise et où nous poursuivons notre effort d’investissement en vue de contribuer, avec nos partenaires et à travers nos projets, à repositionner l’offre touristique dans les différentes destinations du Royaume ».

La première séquence de ces travaux a été la rénovation totale de 60 suites et des parties communes de l’espace « Club Med Exclusive Collection Le Riad ». Restauration de la réception et des espaces lounges, remplacement du mobilier du tour de piscine et de la terrasse du restaurant, minéralisation des jardins privés.

Le projet porte d’abord sur la modernisation des zones publiques du Club Med Marrakech la Palmeraie. Cette séquence comprend la rénovation de l’espace bien-être rehaussé d’un hammam, de l’espace Meeting & Events et des espaces enfants, la modernisation de l’offre de restauration avec le renouvellement des buffets, ainsi que la transformation du restaurant El Kébir. Sont aussi prévues des installations destinées à améliorer la performance énergétique du Resort et le confort thermique.

Les travaux de rénovation sont réalisés en plusieurs phases, avec pour objectif une livraison complète en septembre 2022.

La partie extension concerne, quant elle, la création d’une nouvelle zone famille comprenant 66 chambres, dont 54 avec vue sur piscine, la construction d’une piscine chauffée avec jeux d’eau, en plus de l’aménagement d’un Baby Club.

A cet ensemble, s’ajoutent 22 logements pour les GO (Gentils Organisateurs), des vestiaires et un nouveau parking pour les GE (Gentils Employés).

Apprécié des golfeurs pour son parcours « pitch and putt » bordé d’oliviers, d’orangers et de palmiers, le Resort aura de quoi offrir des séjours inédits à ses clients.

Essaouira pour bientôt

Présent au Maroc depuis 1963, le Club Med, inventeur du concept de vacances « tout compris haut de gamme et expérientiel » et à l’expertise éprouvée, est au premier plan dans le Tourisme mondial depuis sa création en 1950.

Soulignons que deux autres grands projets sont annoncés, en l’occurrence la mise à niveau du Resort Yasmina, ouvert en 1970 dans le nord du pays et la construction du Club Med Essaouira-Mogador, autres symboles de l’attachement de la Marque au Trident, au Maroc et de sa contribution à son développement.

Après une importante rénovation en 2011, d’autres travaux seront entrepris pour permettre au Resort Yasmina de mieux répondre aux attentes de la clientèle, d’accroître son attractivité et de rallonger sa durée d’ouverture. Ce projet est inclus dans l’accord conclu entre le Club Med et Madaëf.

A Essaouira, le Club Med est en train de développer un nouveau Resort premium. Avec ses 350 chambres et accessible toute l’année, cet Eco-Resort pour les familles et les couples actifs, rehaussé d’un espace Club Med Exclusive Collection, sera entièrement intégré dans son environnement. Le Club Med Essaouira- Mogador dont l’ouverture est prévue pour 2024, offrira une expérience de tourisme de qualité mêlant un patrimoine naturel, historique et culturel d’exception, des loisirs pour les familles et un large éventail de sports aquatiques.