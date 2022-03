Le nouveau bureau du Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), a été formé ce lundi, à l’issue des élections qui se sont déroulées à l’occasion des travaux de la 39ème session du Conseil d’Administration (CA) dudit Centre, qui se tiennent les 07 et 08 mars à Marrakech.

Ainsi, en plus du Maroc, qui est à la tête du CIDC depuis sa création en 1984, le nouveau bureau de cette instance se compose désormais, de l’Arabie saoudite (vice-présidence) et de la Côte d’Ivoire (rapporteur).

A l’ordre du jour des travaux de ce Conseil d’Administration du CIDC figurent aussi, la présentation des comptes de clôture de l’année 2021 et l’adoption de son rapport d’activité. Selon le CIDC, ce Conseil intervient au moment où les pays membres cherchent les voies et moyens permettant de développer le commerce intra-OCI pour atteindre la part de 25 % dans leur commerce extérieur, conformément aux objectifs du programme du développement décennal de l’Organisation de Coopération Islamique (OCI).

Lors de cette session, le conseil examinera les actions entreprises pour le développement du commerce et le partenariat entre les pays membres de l’OCI, notamment en ce qui concerne la facilitation du commerce et le développement de l’intégration régionale.

Cette 39ème session du CA du CIDC connait la participation des pays membres du Conseil, élus lors de l’Assemblée Générale tenue à Jeddah en janvier dernier. Il s’agit de l’Arabie Saoudite, Bangladesh, Cameroun, Côte d’Ivoire, Indonésie, le Maroc, le Nigéria, le Pakistan et la Tunisie.

Lors de cette session, il sera procédé également à l’adoption du projet de plan d’action pour l’année 2023, visant à aider les pays de l’OCI à tirer profit des opportunités commerciales et d’investissement offertes par les marchés des 57 pays membres de cette organisation.

Etabli à Casablanca depuis 1984, le CIDC est l’organe subsidiaire de l’OCI chargé de promouvoir le commerce et les investissements dans les Pays de l’OCI.

Sa mission consiste à encourager des échanges commerciaux réguliers au sein de la Région OCI, promouvoir les investissements susceptibles de développer des flux commerciaux au sein de la Région OCI, contribuer à la promotion des produits et services des États membres et encourager l’accès aux marchés étrangers, diffuser des informations commerciales, assister les États Membres dans le domaine de la promotion commerciale et des négociations internationales et étendre l’assistance aux entreprises de l’OCI et aux opérateurs économiques.