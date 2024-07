Le ministère de l’Industrie et du Commerce annonce le lancement d’un nouvel appel à projets dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’appui à la mise en place des clusters marocains dans les secteurs industriel et technologique.

Cet appel à projets vise à identifier et à sélectionner, pour l’année 2024, les meilleurs projets de clusters, existants et nouveaux, éligibles à un soutien financier de l’État, précise le ministère dans un communiqué.

Les clusters existants concernés, sont ceux labellisés dans le cadre de précédentes éditions dudit appel à projets lancées par le ministère et ayant dépassé 8 ans de soutien de l’État, fait savoir la même source.

L’objectif recherché à travers le concept « cluster » est de mettre en place une structure de gouvernance qui fédère les entreprises, les start-ups, les établissements de recherche et de formation opérant dans les secteurs industriels et technologiques, et ce autour d’une vision commune ayant pour but l’émergence de projets collaboratifs innovants et de recherche et développement à forte valeur ajoutée.

Dans cette perspective, les porteurs de projets de clusters sont appelés à remplir leur dossier de candidature en répondant au cahier des charges relatif à cet appel à projets à retirer auprès de la Division des Plateformes Technologiques et des Clusters, au siège du ministère de l’Industrie et du Commerce, sis au Quartier Administratif, Rabat Chellah, ou à télécharger sur le site du ministère « ww.mcinet.gov.ma ».

La date limite de dépôt des dossiers de candidatures est le 25 octobre 2024 à 15h00.