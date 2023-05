Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé, jeudi, que la date limite de dépôt des dossiers de candidature pour l’appel à projets relatif au soutien à la mise en place de Clusters dans les secteurs industriel et technologique, prévue initialement le 19 mai, a été prolongée au 14 juin prochain.

Le ministère lance ce présent appel à projets dans le but d’identifier et de sélectionner les meilleurs projets de clusters, existants et nouveaux, éligibles à un soutien financier de l’Etat, indique le ministère dans un communiqué.

Les Clusters existants concernés par le présent appel à projets sont ceux labellisés dans le cadre des précédents appels à projets et ayant dépassé 8 ans de soutien de l’Etat, souligne la même source.

Le cluster est une structure de gouvernance qui fédère les entreprises, les start-ups et les établissements de recherche et de formation opérant dans les secteurs industriel et technologique en vue de l’émergence de projets collaboratifs innovants et de R&D à forte valeur ajoutée.

Dans cette perspective, les porteurs de projets de clusters intéressés peuvent consulter toutes les modalités relatives au présent appel à projets sur le site web du ministère qui précise que l’appel à projet prend fin le 14 juin 2023, à 15h00.