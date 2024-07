Le Conseil d’administration du groupe Managem a approuvé le rachat de « Sound Energy Morocco East Limited », filiale marocaine de la compagnie énergétique, Sound Energy Plc.

Cette approbation marque un pas de plus vers la concrétisation de l’accord de cession partielle, annoncé en juin 2024. Cet accord porte sur l’acquisition de 55% de la concession d’exploitation de Tendrara, 47,5% du permis d’exploration de grand Tendrara et 47,5% du permis d’exploration d’Anoual.

L’accord global est assujetti à la réalisation d’autres conditions suspensives, dont l’obtention des autorisations réglementaires.

« Nous sommes très heureux d’avoir reçu l’approbation formelle du conseil d’administration de Managem pour la transaction et nous travaillons à l’achèvement de toutes les conditions préalables restantes du SPA dans un avenir proche. En attendant, un plan de transition est mis en œuvre avec l’équipe de Managem pour assurer une transition fluide », a déclaré Graham Lyon, président exécutif de Sound Energy.

Situé dans la province orientale du Maroc, le portefeuille d’actif gazier, objet de la transaction, s’étend sur une superficie d’environ 23.000 km². La concession de Tendrara comprend une licence d’exploitation de 133,5 km², octroyée pour une durée de 25 ans à partir de 2018, avec des ressources estimées à 10,67 milliards de mètres cubes de gaz naturel.

A la clôture de la transaction, le projet Tendrara sera détenu à 55% par le groupe Managem, à 20% par Sound Energy Meridja Ltd et à 25% par l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM).