CMGP et Comptoir Agricole du Souss (CAS) ont signé un accord de rapprochement pour former l’acteur leader au Maroc dans l’irrigation, l’agrofourniture et l’infrastructure de l’eau.



Bénéficiant de fortes complémentarités en termes de gamme de produits, d’expertise et de canaux de distribution, CMGP et CAS ont une opportunité unique de créer l’interlocuteur de référence (« One-Stop-Shop ») pour l’agriculteur marocain et africain.



La finalisation de la transaction est sujette à l’obtention de l’accord des autorités marocaines de la concurrence.

Cette opération voit l’entrée dans le capital du fonds AfricInvest qui rejoint le fonds DPI (Development Partners International) dans le tour de table de CMGP.

CMGP est le leader au Maroc des systèmes d’irrigation et de l’infrastructure de l’eau (tubes pour l’adduction et l’assainissement d’eau).



CAS est un acteur leader dans l’agrofourniture au Maroc couvrant les produits phytosanitaires, engrais et micro-irrigation et se positionne comme un précurseur du «One-stop-shop » au Maroc.

CAS a été conseillé par BMCE Capital Conseil et Norton Rose FulBright.