Wafa Assurance a réalisé un chiffre d’affaires (CA) de 2.970 millions de dirhams (MDH) au terme du premier trimestre 2020, contre 2.685 MDH à la même période de l’exercice précédent.

Dès les premiers jours de la crise sanitaire, Wafa Assurance a adopté plusieurs mesures de prévention pour assurer la sécurité de ses collaborateurs, garantir une continuité de service à ses clients et réseaux partenaires et soutenir son réseau d’agents généraux, relève la même source. La compagnie d’assurance, comme tout acteur économique, anticipe que la crise du Covid 19 aura des répercussions négatives sur son CA et ses réalisations commerciales. De plus, son exposition aux marchés financiers et au ralentissement économique de manière plus large induira des conséquences défavorables.