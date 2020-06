Dans la lutte contre le Covid-19, le Maroc s’est montré « exemplaire » et a su réagir efficacement tout en étant innovant, affirme, lundi, le magazine français Slate.fr, soulignant que le plan de soutien économique et social mis en place par le Royaume en réponse à cette pandémie est «sans équivalent en Afrique ».

Après avoir tiré avec profit les leçons de la pandémie qui ravage l’Europe, le Maroc se positionne désormais comme l’une des nations les plus innovantes en matière de lutte contre le Covid-19, relève le magazine dans une analyse sous le titre « Le Maroc, exemplaire dans la lutte contre le Covid-19 ».

« Ce n’est donc pas un hasard si l’Union européenne a salué il y a quelques jours les efforts du Maroc dans la gestion de la crise du coronavirus », affirme le magazine. Car, « il faut dire que les chiffres parlent d’eux-mêmes: quatre-vingts jours après l’apparition du premier cas de Covid-19 dans le royaume (…), celui-ci n’enregistre qu’un peu plus de 7.000 sujets contaminés et moins de 200 morts ».

« Un contraste saisissant avec la situation qui prévaut chez le voisin espagnol où près de 280.000 cas ont été détectés et où l’on compte près de 28.000 victimes… », observe la même source.

« Nourries de l’expérience tragique des pays européens, les autorités marocaines se sont montrées particulièrement réactives », souligne l’auteur de l’analyse qui rappelle que dès le 16 mars, écoles et universités ont été fermées, alors que le pays ne comptabilisait que trente-sept cas de virus et un seul mort.

Tout au long de la crise, le Maroc a tout fait pour faire face à l’épidémie: acquisition de matériel médical, de respirateurs, augmentation des lits de réanimation (…), indique le magazine qui relève la capacité du pays de produire 7 millions de masques sanitaires par jour et d’effectuer 10.000 tests par jour.

« Mais ce qui fait avant tout la singularité –sinon l’exemplarité– marocaine au Maghreb et dans toute l’Afrique, c’est l’ampleur des mesures de soutien mises en places pour limiter les conséquences économiques et sociales du Covid-19 », affirme Slate.fr.

Alimenté par des dons de toutes les institutions publiques du pays ainsi que par les grandes entreprises privées, ce fonds a réuni à ce jour 33 milliards de dirhams soit plus de 3 milliards d’euros.

Et « comme l’Union européenne a annoncé qu’elle allait abonder le fonds d’un montant supplémentaire de 450 millions d’euros, le plan de soutien marocain va ainsi représenter plus de 3% du PIB. Un appui pratiquement de même ampleur que celui mis en œuvre en Espagne et dont le niveau est sans équivalent dans les pays émergents », commente le magazine.