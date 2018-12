Infomédiaire Maroc – La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et l’ISESCO (Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization) organisent du 17 au 20 décembre 2018 à Mascate, dans le Sultanat d’Oman, une conférence sur la gestion durable des Plages et du littoral.

Cette conférence est organisée dans le cadre du programme de coopération entre l’ISESCO et la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa. Les deux organismes développent un partenariat fructueux matérialisé par des conventions signées en 2007, 2013 et 2017.

Des experts du monde arabe et d’Europe se réuniront dans ce pays du Moyen-Orient réputé pour son littoral, pour y discuter de gestion durable des plages et du littoral, partager leur expérience et les bonnes pratiques de leurs pays respectifs.

La gestion du littoral prend une dimension critique à l’heure où une pression anthropique de plus en plus forte et la remontée du niveau des eaux en raison du réchauffement climatique font peser une menace croissante sur cet espace fragile et convoité.

Des politiques de préservation du littoral ont été mises en place un peu partout dans le monde. Des parties entières du littoral ont, ainsi, été transformées en parcs naturels ou classées sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, comme la grande barrière de corail australienne. Des protections législatives sont mises en place comme au Maroc avec la loi (81-12) relative au littoral. Des actions de sensibilisation et de formation sont menées à l’adresse des acteurs locaux. Les estivants et notamment les plus jeunes sont également sensibilisés et éduqués à la protection de ce patrimoine naturel.

La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement y présentera son expérience : programmes Plages propres, label Pavillon bleu, Trophées Lalla Hasnaa Littoral Durable, programme Eco-Ecoles, protection de lagune Marchica (Nador) et de la baie d’Oued Eddahab (Dakhla).