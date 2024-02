Inspirée de l’architecture marocaine et créée dans des ateliers textiles locaux, une oeuvre de l’artiste marocaine Amina Agueznay a remporté le Prix Norval d’art souverain africain, conçu pour valoriser le travail des artistes contemporains du continent, rapporte lundi la chaîne américaine d’information en continue CNN.

« Portal #1″ d’Amina Agueznay, qui a apporté dans ses oeuvres une touche moderne aux motifs marocains traditionnels, a gagné le prestigieux prix parmi un total de 27 nominés.

Au terme d’une réflexion approfondie, le jury est « resté fidèle au plus grand objectif du prix: le choix d’un artiste ayant une vision durable de la vie et des prouesses des femmes du désert africain », a souligné le Sud-africain et membre du jury Ashraf Jamal dans un communiqué de presse cité par CNN dans un article publié sur son site internet.

L’œuvre de l’artiste marocaine s’inspire de motifs gravés sur des portes trouvées dans le sud du Royaume, a expliqué Agueznay dans une déclaration à la chaîne américaine.

Ces dessins ont été repérés par Agueznay lors de sa visite au ksar, un village fortifié, dans la ville de Tissekmoudine, explique la chaîne d’information américaine, ajoutant que ce sont des femmes berbères locales qui ont tissé les motifs d’Agueznay avec de la laine et des coques de palmiers provenant des oasis voisines.

« En travaillant avec ces femmes, cette dimension humaine est très importante pour moi », a déclaré Agueznay. « Je voulais fondamentalement intégrer l’architecture dans mon projet, car j’étais architecte. »

« Le travail que vous voyez est très graphique, il y a un motif aux bords irréguliers que l’on retrouve généralement sur les tapis au Maroc », a-t-elle ajouté.

Agueznay, représentée par la Loft Art Gallery de Casablanca, a également relevé que ses propres modifications du tissage font partie de ce qui rend cette œuvre contemporaine.

La Marocaine, qui remporte ainsi un prix de 35.000 dollars, estime que la récompense va l’aider ainsi que la communauté avec laquelle elle a travaillé et d’autres avec lesquelles elle envisage de collaborer à l’avenir.

« Ce prix va me permettre de poursuivre mon travail », a affirmé l’artiste.

De son côté, Caroline Greyling, directrice du musée à la Fondation Norval, estime que ce prix constitue une plateforme importante pour l’art contemporain africain.

« Il s’agit d’une collaboration permettant aux artistes africains d’exposer leur travail, de les positionner dans le paysage artistique mondial et de leur donner également l’opportunité d’exposer une représentation de l’art africain contemporain », a-t-elle déclaré.

Agueznay est le troisième artiste à remporter ce prix, après le peintre malien Famakan Magassa et le sculpteur sud-africain Bonolo Kavula.

En plus de l’œuvre gagnante, les 26 autres œuvres d’art présélectionnées seront mises aux enchères lors d’événement diffusé en ligne et organisé par Sotheby’s au cours de la semaine prochaine, les bénéfices étant reversés à la fois aux artistes et au centre de formation de la Fondation Norval, souligne CNN.

Toutes les œuvres nominées seront exposées au musée d’art de la Fondation Norval au Cap jusqu’au 12 mai prochain.