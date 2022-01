La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, a présidé, mercredi à Casablanca, la réunion du Conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) au titre de sa session de décembre 2021. Cette réunion, marquée par un discours d’ouverture prononcé par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a été consacrée principalement à l’approbation du plan d’action et du budget de la Caisse au titre de l’exercice 2022, indique un communiqué du ministère de l’Economie et des Finances.

S’exprimant à cette occasion, la ministre a souligné le rôle actif que joue l’ensemble des organes de la CNSS pour contribuer à la réussite du chantier stratégique Royal relatif à la généralisation de la couverture sociale à l’ensemble des citoyens et également dans l’accompagnement des mesures qu’entreprend le Gouvernement pour atténuer les effets de la pandémie et contenir ses répercussions néfastes sur le plan économique et social, poursuit la même source.

Mme Fettah Alaoui a, en outre, mis l’accent sur les développements récents et les progrès réalisés dans ce chantier de généralisation de la couverture sociale qui ont trait, d’une part, à l’intégration de nouvelles populations et, d’autre part, à l’amélioration des prestations servies aux assurés.

Ces progrès, qui consistent notamment en l’élargissement de la couverture médicale à près de 3 millions de travailleurs indépendants et professionnels exerçant une activité libérale qui pourront bénéficier progressivement du régime d’assurance maladie obligatoire.

La ministre a également salué les efforts engagés par la direction générale de la CNSS, dirigée par Hassan Boubrik, et les indicateurs positifs réalisés à cet effet au titre de l’année 2021, ce qui témoigne de l’efficacité de sa gestion des régimes de pension et d’assurance maladie obligatoire qui bénéficient aujourd’hui aux salariés du secteur privé.

Dans ce cadre, la ministre a rappelé les réalisations du régime général qui a connu une augmentation du nombre de salariés déclarés à 3,4 millions, du nombre d’affiliés à près de 290.000 entreprises déclarantes et du nombre de pensionnés à 693.566 bénéficiant d’une prestation globale de 13 milliards de dirhams (MMDH) tandis que les allocations familiales profitent à 1,7 million de bénéficiaires pour un montant qui dépasse 9 MMDH.

S’agissant du régime AMO (Assurance Maladie Obligatoire), Mme Fettah Alaoui s’est félicitée du nombre de bénéficiaires qui a atteint 7,8 millions (3 millions d’actifs, 600 mille pensionnés et plus de 4 millions d’ayants droit) ayant profité de près de 5,9 MMDH de remboursements contre des cotisations dues de l’ordre de 8,5 MMDH.

Le nombre de dossiers déposés par jour est passé quant à lui à 22.751 avec une durée moyenne de traitement et de remboursement n’excédant pas 6 jours.