Les fonctionnaires des collectivités territoriales haussent le ton. Ils décident de passer à la riposte face à la tutelle, afin de faire entendre leur voix.

Pour cela, ces fonctionnaires annoncent une grève nationale, les 13 et 14 septembre, afin de réclamer l’accélération de la reprise du dialogue sectoriel de manière productive et constructive, selon une nouvelle approche et un agenda raisonnable répondant aux attentes des travailleurs du secteur.

La Fédération nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales et de la gestion déléguée, affiliée à l’Union marocaine du Travail, mènera un programme de protestation s’étalant sur trois mois, avec comme première phase ladite grève nationale ponctuée de sit-in à l’échelle provinciale.