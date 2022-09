La septième édition de l’exposition culturelle « Colourful World » de Beijing a démarré, jeudi dans la capitale chinoise, avec la participation d’une trentaine de pays, dont le Maroc.

Un pavillon marocain a été aménagé à cette occasion dans l’enceinte du vaste centre d’expositions du Shougang Park de la capitale, présentant le patrimoine culturel, civilisationnel et touristique du Maroc. Des objets de l’artisanat marocain, des brochures touristiques et d’autres documentations sont présentés aux visiteurs qui viennent s’enquérir sur place des principales destinations touristiques du Royaume.

L’exposition vise, selon ses organisateurs, à promouvoir le dialogue civilisationnel et les échanges culturels entre la ville de Beijing et le reste du monde. Elle vise aussi à renforcer les relations amicales entre la Chine et les pays du monde, en particulier les pays concernés par l’initiative « La Ceinture et la Route ».